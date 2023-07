Football: Le Japonais Kazu Miura prolonge sa carrière au Portugal à… 56 ans

Miura a fêté ses 56 ans en février et souhaite continuer à jouer jusqu'à 60 ans. «Il y aura des moments où je ne participerai pas aux matches, mais je veux rester motivé et faire ce que je peux là où je peux», a-t-il récemment déclaré au quotidien Nikkan Sports.

55 buts en 89 sélections

Connu sous le nom de «King Kazu» dans son pays, Miura a fait ses débuts en 1986 avec le club brésilien de Santos et a également joué au Japon, en Italie, en Croatie et en Australie. L'un des footballeurs les plus connus d'Asie dans les années 1990, il a contribué à mettre le football japonais sur la carte lorsque la J-League professionnelle a été lancée en 1993.