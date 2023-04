États-Unis: Le jeu inconscient de trois jeunes coûte la vie à une automobiliste

Alexa Bartell était en train de conduire mercredi dernier sur une route de la région d’Arvada (Colorado) quand un ami l’a appelée. Tandis que la jeune femme de 20 ans discutait avec son interlocuteur, la conversation a été brutalement interrompue. Inquiet, l’ami d’Alexa a réussi à localiser son téléphone et à retrouver sa voiture, qui avait fait une sortie de route et fini sa course dans un champ. Le pare-brise de l’automobiliste avait été démoli par une pierre et la victime était grièvement blessée.