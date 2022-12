Le jeu vidéo, «c'est l'avenir»

C’est son premier jeu. Pareil pour son pote Fred Neuen, de Radar. Les deux y ont pris goût et voudraient voir l’industrie prospérer au pays. «C’est une industrie d’avenir!, commentent les deux réalisateurs et producteurs, et dans le cas de Jacopo, animateur 3D. On aimerait que le Luxembourg soutienne la création de jeux vidéo et, plus largement, la réalité virtuelle et augmentée, comme il le fait pour le cinéma et l’animation. De nouvelles formations existent pour les jeunes, il faut qu’ils puissent trouver du travail ici à la sortie. On voudrait fédérer nos différents secteurs. On pourrait créer des jeux comme produits dérivés de nos films», se prennent-ils à imaginer.