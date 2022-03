«Rapelay» : Le jeu vidéo incitant au viol interdit en Argentine

Le gouvernement argentin a annoncé dimanche l'interdiction du jeu vidéo en ligne japonais «Rapelay» où les internautes sont incités à commettre des délits sexuels.

«Il s'agit clairement d'une apologie de plusieurs délits et sa vente et distribution sont passibles de quatre à six mois de prison», avertit le ministère dans un communiqué. Cette décision imite une décision prise l'an dernier par le distributeur américain Amazon.com