Du petit au grand écran : Le jeu vidéo «Tetris» bientôt adapté au cinéma

Le célèbre jeu vidéo, qui fête ses 30 ans, sera la base du scénario d'un film de science-fiction pour le grand écran.

Le film dérivé du jeu de puzzle naîtra d'une collaboration entre The Tetris Company et la société de production Threshold Entertainment, qui a notamment produit des films tirés du jeu vidéo «Mortal Kombat». Tetris «est l'une des marques les plus connues et bien aimées du monde», a commenté Larry Kasanoff, président de Threshold, cité dans un communiqué, ajoutant que le film serait «une histoire de science-fiction épique». Ce pionnier des jeux vidéo, constitué de formes géométriques qui tombent et qu'il faut emboîter de plus en plus vite, sera différent à l'écran de sa forme initiale sur ordinateurs ou consoles, a prévenu Henk Rogers, directeur général de la Tetris Company, également cité dans le communiqué. «Nous avons hâte de collaborer avec Threshold Entertainment pour (...) amener sur grand écran un nouvel univers Tetris spectaculaire» et bien plus complexe que «de simples lignes» géométriques mouvantes, a-t-il ajouté.