Much Music Awards : Le jeune Bieber a raflé tous les prix

Le chanteur a été le grand gagnant des Much Music Awards. Le spectacle, durant la

soirée, était délirant.

Tout le Canada était derrière l’enfant du pays. La 21e édition de la cérémonie, qui s’est déroulée dimanche, devait couronner les talents de la chanson internationale. Justin Bieber était nominé dans trois catégories (clip international, clip de l’année et révélation de l’année), il a tout raflé.

Particulièrement ému par l’accueil que lui a réservé l’assistance, l’adolescent, âgé de 16 ans, a laissé éclater sa joie: «Merci pour tout! Votre amour et votre soutien m’encouragent à aller toujours plus loin». La prestation scénique de Justin était ébouriffante, tout comme celles de Miley Cyrus et de Katy Perry.