Au Luxembourg : Le jeune Dinis décrypte l'histoire sur YouTube

DIFFERDANGE - Passionné d'Histoire, Dinis, 25 ans, s'est lancé sur YouTube avec sa série de vidéos traitant de faits du passé.

«Regarder une vidéo est plus facile à digérer que lire un gros livre d'histoire», admet Dinis.

Après avoir été diplômé d'Histoire à l'Université de Luxembourg en octobre 2021, Dinis a passé beaucoup de temps à tourner ses vidéos. Une seule capsule représente au moins une dizaine d'heures de travail pour le résident de Differdange. «J'y travaille un peu tous les jours, assure le jeune homme. Trouver la théorie prend environ deux heures, travailler le texte, trois à quatre heures, tourner la vidéo, deux heures et, pour terminer, le montage dure cinq à six heures».

Mais selon Dinis, «cela en vaut la peine». Le jeune homme a toujours eu en lui cette passion de transmettre. Le choix de la vidéo comme format reste une évidence pour le mordu d'Histoire. «Regarder une vidéo est plus facile à digérer que lire un gros livre d'histoire, sourit-il. Elle rend les sujets beaucoup plus accessibles par tous».

Récemment, le jeune a décroché son premier job mais garde sa chaîne YouTube bien en tête. Il espère pouvoir continuer à tourner autant de vidéos et imagine même apporter un petit côté local à sa chaîne: «Si le matériel et mon emploi du temps me le permettent, j'aimerais tourner des vidéos dans des lieux cultes luxembourgeois». Mais en attendant, Dinis a déjà quelques autres sujets en tête: la Cour de Justice de l'Union européenne ou encore Esch 2022, la capitale européenne de la culture.