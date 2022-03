France : Le jeune Ludovic retrouvé vivant dans un fossé

Le garçon de 16 ans, disparu depuis lundi dans l'Aude après une tentative ratée de vol de pieds de cannabis, a été retrouvé vendredi vers 19h, vivant mais blessé dans un trou en contrebas d'une route.

«Les jours du jeune garçon ne sont pas en danger, mais il souffrirait de multiples fractures», a-t-on appris de source judiciaire, ce qui corrige les premières impressions des secours qui le disaient «amaigri et un peu blessé». Il a été retrouvé non loin du lieu de sa disparition, entre Trèbes et Floure, à une dizaine de kilomètres de Carcassonne. Selon le vice-procureur à Carcassonne Philippe Romanello, «deux voyageurs en panne de voiture qui marchaient sur la route en fin d'après-midi ont entendu une voix qui appelait à l'aide et sont descendus sur 10 mètres en contrebas de la route pour porter secours à celui qui les appelait».

«C'était courageux car escarpé, ils lui ont donné à boire et ont appelé les secours». Les gendarmes et les pompiers arrivés vers 19h ont reconnu Ludovic Fernandez. «Il est faible, mais il est conscient et a été hospitalisé à Carcassonne», a ajouté le magistrat. Ludovic, son frère âgé de 19 ans et un autre comparse avaient entrepris dans la nuit de dimanche à lundi d'aller voler des pieds de cannabis dans une propriété de Floure. Ils ont été surpris et Ludovic et son frère ont pris la fuite.

Tentative ratée de vol de plants de cannabis

Ludovic avait depuis disparu et d'importants moyens étaient mobilisés pour le retrouver: ratissage du terrain par des dizaines de gendarmes, hélicoptères, plongeurs, chiens. «Ses jours ne sont pas en danger, il pourra nous raconter ce qui s'est passé mais les médecins veulent qu'on leur fiche la paix et nous reprendrons contact avec eux samedi», a déclaré le vice-procureur. La justice devrait notamment vérifier des témoignages selon lesquels le garçon aurait été vu en bonne santé depuis sa mystérieuse disparition dans la nuit de dimanche à lundi. «On a une piste sérieuse qui semble nous indiquer qu'il a été vu vivant et en bonne santé, et pas du tout en situation de danger, mercredi», a déclaré M. Romanello vendredi après-midi.

Ces témoignages semblaient accréditer l'idée que Ludovic aurait préféré ne pas rentrer après la tentative ratée de vol de plants de cannabis. Ludovic et son frère ont réussi à s'enfuir, leur compagnon a, lui, été rattrapé par ses poursuivants qui l'auraient longuement séquestré et malmené sous la menace d'un fusil à canon scié. Les trois hommes accusés de l'avoir retenu ont été jugés vendredi en comparution immédiate pour séquestration, violences aggravées parce que commises avec arme et en réunion, détention et usage de stupéfiants, et détention d'une arme de quatrième catégorie. Le propriétaire des plants de cannabis, âgé de 21 ans, et un homme de 20 ans ont été condamnés à 18 mois de prison ferme. Le frère du premier, âgé de 23 ans, a été condamné à six mois de prison avec sursis. Les débats à l'audience ont permis d'écarter toute implication des trois hommes dans la disparition de Ludovic puisqu'ils sont restés avec le séquestré pendant plus de six heures.