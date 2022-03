Le jeûne permettrait de se tailler des hanches de rêve

Manger moins une fois par semaine serait bon pour la santé et pour perdre ses kilos superflus.

La «mère» de tous les régimes protège le corps des maladies cardiovasculaires, du cancer et des crises cardiaques. Se passer de nourriture un ou deux jours par semaine aiderait aussi à lutter contre le vieillissement du cerveau et allongerait la durée de vie. Selon certaines études, ceux qui mangent moins vivraient plus longtemps. La restriction calorique serait en effet un moyen d’augmenter l’espérance de vie. Selon le magazine français, le jeûne régulier fait baisser le rythme cardiaque et la pression sanguine, et il protège les tissus des radicaux libres.