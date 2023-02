Terrorisme : Le jihadiste égyptien Seïf al-Adl est le nouveau chef d’Al-Qaïda

Il a formé des pirates de l’air du 11 septembre 2001

Il est en Iran depuis 2002 ou 2003 et si au départ il était en résidence surveillée, il a pu plus tard faire des voyages au Pakistan, d’après Ali Soufan, un ancien enquêteur du FBI. «Seïf est l’un des soldats professionnels les plus expérimentés du mouvement jihadiste mondial, et son corps porte les traces du combat», a-t-il écrit en 2021 dans le CTC Journal.