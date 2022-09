Funérailles de la reine : Le joli moment de complicité entre Harry et Charlotte

La journée de lundi a été longue pour tous les membres de la famille royale britannique qui rendait un dernier hommage à leur pilier, la reine Elizabeth II. Elle l'a été encore plus pour les plus jeunes d'entre eux, à l'image du prince George et de la princesse Charlotte, enfants de Kate et William.