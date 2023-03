États-Unis : Le jour où Michelle Obama a sangloté pendant 30 minutes

Getty Images via AFP

Michelle Obama The Light We Carry Tour

Michelle Obama ne l’a jamais caché , le passage de témoin entre son mari et Donald Trump a été un moment difficile à vivre. Dans un podcast diffusé mardi, l’ex-First Lady est revenue sur ce fameux 20 janvier 2017, jour où les Obama ont quitté la Maison-Blanche, selon CNN . «Quand les portes se sont refermées, j’ai pleuré pendant 30 minutes d’affilée, un sanglot incontrôlable. C’était tout ce que nous avions retenu pendant huit ans», raconte Michelle Obama.

Dans «The Light Podcast», l’ancienne Première dame des États-Unis évoque le torrent d’émotions auquel elle a dû faire face ce jour-là. Tout en prenant soin de ne pas citer le nom de Donald Trump. «Après l’investiture – et nous savons à quelle investiture nous avons assisté – cette journée a été si émouvante pour tellement de raisons. Nous quittions la maison que nous avions occupée pendant huit ans, la seule que nos enfants aient réellement connue», confie la quinquagénaire.

Elle raconte avoir eu bien du mal à dire au revoir au personnel et aux gens qui les ont «aidés à élever» leurs filles. Michelle Obama l’avoue, elle n’était «pas de bonne humeur» ce jour-là, mais a «dû prendre sur» elle. «Il y a eu des larmes, il y a eu de l’émotion. Mais ensuite, s’asseoir sur cette scène et regarder le contraire de ce que nous représentions… Il n’y avait pas de diversité, il n’y avait pas de couleur sur cette scène, il n’y avait pas de reflet du sens plus large de l’Amérique», déplore-t-elle.