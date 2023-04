La voix du rugby: Le journaliste sportif Matthieu Lartot va se faire amputer

Présentateur de l'émission Stade 2, Matthieu Lartot commente principalement le rugby et le tennis sur France Télévision.

C'est dans un entretien accordé au journal français Midi-Olympique , spécialisé dans le rugby; que Matthieu Lartot a annoncé la terrible nouvelle. Le journaliste présentateur de l'émission Stade 2, sur France 2, va prochainement subir une amputation de la jambe droite. Victime d'un cancer au genou lors de son adolescence, l'homme de 43 ans avait annoncé récemment son retrait de France Télévisions, suite à une récidive, après le Tournoi des Six Nations.

«C'est une question de survie, a-t-il précisé. [...] Certaines cellules que l'on avait irradiées n'ont pas disparu et un sarcome trois fois plus gros que le premier est apparu. [...] Le danger, c'est que ça se dissémine dans d'autres parties du corps... [...] Des douleurs, j'en ai toute ma vie au niveau de la jambe mais je m'y suis habitué. Sauf que là, elles sont devenues insupportables... [...]» a-t-il encore déclaré.