Concert : Le joyeux bordel de Pink à la Rockhal

ESCH-BELVAL - Sa tournée s’intitule Funhouse, Pink a

effectivement présenté une fête foraine d’un autre genre samedi soir à la Rockhal.

Par où commencer quand on veut raconter le concert de Pink? Peut-être par son entrée spectaculaire, comme catapultée dans les airs au milieu de danseuses et de clowns à la fois drôles et effrayants. Ou alors par son numéro sulfureux, quand, vêtue d’un mini ensemble en dentelle noire, caressée par des mains venues de nulle part, la jeune femme se tortille sur un canapé rouge. Les parents sourient, amusés, mais cachent les yeux des enfants.

L’Américaine aux 30 millions de disques aime la provoc’, c’est son fond de commerce mais pas seulement: après une explosion de couleurs et de décibels, elle congédie guitares électriques et caisses claires pour, sans fioritures, murmurer son «Family Portrait» avec juste un piano et un violon. Quand la voix de la rockeuse, légèrement éraillée, raconte la douleur d’une petite fille perdue née dans la banlieue de Philadelphie il y a 30 ans.

Pink souffle le chaud et le froid. Surprendre à chaque seconde, surtout que personne ne l’attende au tournant. Passer d’un univers de catins à plumes à celui de bikers avec de grosses chaînes; balancer sur George Bush dans «Dear Mr Président» et dénoncer les stéréotypes de la société américaine en jouant les blondes avec «Stupid girl».

Un peu comme Freddy Mercury, qu’elle s’autorise à reprendre avec un «Bohemian Rapsody» qui lui ressemble tant: casquette de marin vissée sur la tête, redingote jaune et collant d’arlequins, la demoiselle joue à fond la carte du burlesque si cher au leader de Queen.

Tout comme le sens du show: des trapézistes dans les airs, des ballerines au sol, des choristes survitaminées, un guitariste avec des envies de solo à la AC/DC. Elle hurle «Does that make me crazy?» (est-ce que cela me rend folle?) de Gnarls Barkley. Folle? Non ou alors délicieusement….