Le JT érotique de France 3 ne plaît pas à tout le monde

Lors de son édition de vendredi, l'édition régionale du JT de France 3 Pays de Gardois a présenté un sujet consacré au salon de l'érotisme de Nîmes d'une manière... originale. Polémique.

Comment présenter de manière originale et grand public un salon dédié aux jeux pour adultes et aux plaisirs des sens? C'est à cet exercice périlleux que la rédaction du sud de la France s'est essayé. Pour se faire, les journalistes ont joué la carte de l'ouverture d'esprit en dévoilant à l'antenne hôtesses de charme et sextoys.