«La France a un incroyable talent» : Le jury conquis par la machine de Polo et bouleversé par la voix du «Roi lion»

Le frontalier s'est qualifié pour les demi-finales de «La France a un incroyable talent» sur M6. Il rejoint Debbie Davis qui a donné des frissons aux jurés et aux téléspectateurs.

Marianne James, Hélène Ségara, Eric Antoine et Sugar Sammy se sont pris au jeu: ils ont adoré les machines de Paul Griffaton , vendredi soir dans l'émission «La France a un incroyable talent» sur M6. «C'est une très belle construction, merci à vous», a lancé Eric Antoine, qui s'y connaît en construction puisqu'il présente sur la même chaîne l'émission Lego Masters. «C'est ingénieux mais il manque quelque chose pour cette émission, je ne sais pas si c'est la bonne plateforme pour vous», a expliqué Sugar Sammy.

Très éloignée de son univers, la machine a «bluffé» Marianne James «parce que c'est au millimètre près». Lors des votes, seule Hélène Ségara a dit non, les trois autres jurés estimant que Paul avait un véritable talent et méritait de revenir leur faire une deuxième démonstration. On retrouvera donc le frontalier pour les demi-finales de l'émission qui commencent dès mardi prochain.