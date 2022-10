Etats-Unis: Le tireur de Parkland condamné à la perpétuité

États-Unis : Le tireur de Parkland condamné à la perpétuité

Trois mois d'audiences déchirantes

Le 14 février 2018, Nikolas Cruz, alors âgé de 17 ans, avait semé l'effroi, en ouvrant le feu dans le lycée Marjory Stoneman Douglas, dont il avait été exclu un an plus tôt. En moins de dix minutes, il avait abattu 14 élèves et trois adultes, et blessé 17 autres personnes. En octobre 2021, il a plaidé coupable de meurtres et tentatives de meurtre. Son procès visait donc uniquement à déterminer la sentence appropriée.