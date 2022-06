Verdict très attendu : Le jury du procès Depp contre Heard est parvenu à un verdict

Le jury du procès opposant les acteurs Johnny Depp et Amber Heard, qui s'accusent mutuellement de diffamation, est parvenu mercredi à un verdict, qui doit être dévoilé à 21h.

Même s'il n'était pas nommé, Johnny Depp estime que cette tribune a détruit sa carrière et sa réputation, et réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts. Amber Heard, apparue notamment dans «Justice League» et «Aquaman», a contre-attaqué et demande le double. L'actrice de 36 ans assure avoir été diffamée par un ancien avocat de son ex-époux, qui avait qualifié ses accusations de violences conjugales de «canulars» en avril 2020.