Le karaté sous tension avant les championnats nationaux

Alors que les championnats nationaux se déroulent samedi et dimanche à Strassen, le karaté luxembourgeois est entré dans une nouvelle zone de turbulences. La semaine passée, quatre membres du comité ont renoncé à leur fonction avec effet immédiat, jugeant que «les valeurs du karaté n'étaient plus respectées». «On donnait des avis, mais le comité allait toujours à leur encontre», lance Celestino Fecchi, en charge de la commission technique jusqu'à sa démission.

«Les grands clubs veulent toujours qu'on aille dans leur sens»

Après les championnats du monde Juniors à Konya, il y a deux semaines, Strassen et Differdange, deux des plus grands clubs, ont pointé des dysfonctionnements. Comme de ne pas avoir inscrit d'entraîneur pour superviser la délégation engagée en kata, laissant des jeunes combattants livrés à eux-mêmes sur le tatami. «Nous avions un accord avec un entraîneur, mais il nous a fait faux bond au dernier moment», justifie Salvatore, qui reconnaît qu'en Turquie des tensions ont éclaté entre le DTN et l'entraîneur national, Raphael Veras da Silva.