Livre électronique : Le Kindle DX sort du territoire US

Mardi soir, le groupe américain Kindle a annoncé le lancement à l’international du Kindle DX, version grand format de son livre électronique particulièrement adaptée à la lecture des journaux et livres de cours universitaires.

Trois mois après les débuts du Kindle en version classique sur la scène internationale, Amazon, qui domine le marché américain des livres électroniques, a décidé de prolonger l’expérience pour son modèle plus grand et plus onéreux, lancé en mai dernier.