Console de jeu : Le Kinect, pour jouer sans manette

Microsoft lancera son nouveau système de contrôle de jeu vidéo sans manettes avant Noël. Une caméra 3D restituera les mouvements du joueur et le système répondra à des commandes vocales.

Allant encore plus loin dans l’adaptation aux mouvements des joueurs que la Wii de Nintendo, qui a bouleversé le monde du jeu vidéo, Kinect supprime toute manette ou télécommande: une caméra 3D permet de restituer les mouvements du joueur et le système répond à des commandes vocales. «Il s’agit d’un tournant majeur qui va faire des vagues dont les remous s’étendront bien au-delà du jeu vidéo», se réjouit le réalisateur américain Steven Spielberg.

La firme de Redmond a également commercialisé, le 16 juillet, la Xbox 360 S, une version plus petite, moins gourmande en énergie et surtout moins bruyante que son aînée. Un régal pour les oreilles. Avec son nouveau design noir laqué, son disque dur de 250 Go et sa fonction wi-fi intégrée, la nouvelle Xbox 360 est déjà compatible avec Kinect. Une version allégée, la 4GB, est prévue.