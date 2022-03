Inaugurée ce samedi : Le Knuedler dispose désormais d'une patinoire

LUXEMBOURG-VILLE - Depuis ce samedi 11h, vous pouvez chausser vos patins à glace et patiner en plein centre-ville de la capitale...

La patinoire est ouverte de 11h à 21h, du dimanche au jeudi, et jusqu’à 23h, les vendredis et samedis. Chaque mercredi, des animations pour les enfants sont prévues entre 13h et 15h. Les horaires sont modifiés les 24, 25 et 26 décembre. Une soirée spéciale Saint-Sylvestre y est prévue le 31 décembre, de 20h à 1h.