Chantier à Luxembourg : Le Knuedler sera bien achevé au printemps

La place aura alors été entièrement rénovée, avec de nouveaux pavés, des arbres… Sur la partie déjà achevée du chantier, côté hôtel de ville, on peut voir ces nouveaux pavés, dont la partie plus claire composera une mosaïque au centre de laquelle se trouvera la statue de Guillaume. Une fois la place achevée, il restera à intégrer la rue du Fossé, qui longe le Knuedler, à deux pas du Palais.

Le renard sur le départ

Toutefois, «la rue restera carrossable», assure la bourgmestre. «Il faut que les vendeurs du marché puissent venir deux fois par semaine». Le marché des mercredis et samedis matins avait en effet dû migrer en janvier 2021 pour laisser place aux travaux et est organisé à Hamilius.

Autre monument emblématique du Knuedler, le renard qui domine une fontaine, entre l'hôtel de ville et le Bierger-Center. Hommage au poète national Michel Rodange, l'ensemble inauguré il y a 90 ans est en souffrance et sa stabilité (il surplombe la rue Notre-Dame) inquiète. L'ensemble sera rénové et stabilisé, a indiqué le premier échevin Serge Wilmes. Pour cela, il devra s'en aller quelques temps, le temps d'être remis à neuf. Enfin, une aire de jeux doit aussi être installée sur le Knuedler, dont la cure de jouvence aura coûté environ 1,6 million d'euros.