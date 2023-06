Au Luxembourg: Le Knuedler va devenir un cinéma en plein air

Le cinéma en plein air déménage, cet été, du parvis du Palais vers le Knuedler. Editpress/Julien Garroy

Finis les travaux, place à différents événements. Le Knuedler va se transformer, au cœur de l'été, en immense cinéma en plein air. Le City Open Air Cinema de la Cinémathèque de Luxembourg va en effet prendre ses quartiers, du 21 au 28 juillet, sur la place Guillaume II rénovée.

De quoi installer un public sensiblement plus nombreux que devant le Palais grand-ducal, cadre majestueux de l'événement ces dernières années. Quelque 750 spectateurs pourront en effet prendre place dans ce cinéma éphémère, contre 400 à 500 devant le Palais.

Le programme vient d'être dévoilé par la Cinémathèque sur ses réseaux sociaux et se compose, comme chaque année, de films variés, allant des classiques de Charles Chaplin et Alfred Hitchcock aux films à grande audience, comme «Ghostbusters» ou «Top Gun». Voici le détail. Chaque projection commence vers 21h30, juste après le coucher du soleil.

Vendredi 21 juillet: «Moonrise Kingdom»

Cette comédie dramatique de Wes Anderson, sortie en 2012, raconte l'histoire de Sam et Suzy, deux amoureux âgés de 12 ans, qui décident de s'évader d'une communauté insulaire qui semble épargnée par les mauvaises choses du monde extérieur. Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray ou encore l'excellente Frances McDormand sont à l'affiche de ce film.

Samedi 22 juillet: «Singin' in the Rain»

Un classique parmi les classiques, sorti en 1952. Comédie musicale avec Gene Kelly et Debbie Reynolds, deux légendes de Hollywood, cette comédie musicale raconte les amours d'une star du cinéma muet et d'une actrice dont la voix est difficilement compatible avec le cinéma parlant qui vient de naître.

Dimanche 23 juillet: «Dunkerque»

Un Christopher Nolan de 2017 pour bien finir la semaine. Le réalisateur s'intéresse à l'évacuation d'environ 400 000 soldats alliés encerclés par les Allemands dans la poche de Dunkerque. Bien accueilli par le critique, le long-métrage (baptisé «Dunkirk» en version originale) remporte notamment les oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Lundi 24 juillet: «Ghostbusters»

«We ain't no afraid of no ghost». Un grand classique du divertissement, et du générique à chanter, sur les grands écrans du monde entier en 1984. Bill Murray, inoubliable, y incarne le leader d'une bande de bras cassés de la sicence qui se lancent dans la chasse aux fantomes à New York. Ils devront essayer de sauver Dana Barrett, incarnée par Sigourney Weaver, aux prises avec des phénomènes paranormaux.

Mardi 25 juillet: «To Catch a Thief»

Un rendez-vous avec le maître du suspense et quelques légendes de Hollywood, Cary Grant et Grace Kelly se partageant la vedette dans ce film de 1954, connu en français sous le nom de «La Main au collet». Grant y incarne un ancien cambrioleur extrêmement agile qui profite de la vie sur la Côte d'Azur. Jusqu'à ce qu'une série de vols vienne le tirer de sa retraite.

Mercredi 26 juillet: «Top Gun»

Tom Cruise à son meilleur. On parle ici du vrai «Top Gun», le premier, sorti en 1986. Cruise incarne un pilote d'avion de chasse au comportement rebelle. Ajoutez-y un brin de romance, une bande originale mielleuse à souhait et vous obtenez un des films les plus cultes des années 1980.

Jeudi 27 juillet: «Moulin Rouge!»

C'est la soirée «Sing along» de cette édition du City Open Air Cinema. Sorti en 2001, «Moulin Rouge!» figure le Paris de la fin du 19e siècle et le quartier de Montmartre, où s'installe un jeune poète, qui y découvre un monde entre sexe, drogue et french cancan. Une comédie musicale pour laquelle il faudra réviser un peu les paroles histoire de chanter avec Nicole Kidman, Ewan McGregor et Natalie Mendoza.

Vendredi 28 juillet: «Modern Times»