Balkans : Le Kosovo est «au bord du conflit armé», selon la Première ministre serbe

La situation au Kosovo, où des Serbes ont dressé des barricades dans une nouvelle montée des tensions, est «au bord du conflit armé», a mis en garde, mercredi, la Première ministre serbe, Ana Brnabic. «Nous devons faire de notre mieux, tous ensemble, pour essayer de préserver la paix. Nous sommes vraiment au bord du conflit armé à cause des mesures unilatérales de Pristina», la capitale du Kosovo, a-t-elle déclaré lors d’une conférence avec des ONG serbes.

Barricades, attaques, grenade

Ces dernières tensions sont remontées d’un cran dans le nord du Kosovo, où vivent plus d’un tiers des 120 000 Serbes du pays, lorsque Pristina a annoncé son intention d’y organiser des élections dans des municipalités à majorité serbe, après la démission de tous les élus et policiers serbes dans cette zone. Les autorités kosovares ont finalement repoussé le scrutin au mois d’avril.

«Assurer un environnement sûr et sécurisé»

La force de maintien de la paix au Kosovo (KFOR), dirigée par l’OTAN, a renforcé sa présence dans le nord en y envoyant des troupes et des patrouilles supplémentaires, avait dit, vendredi, le commandant de cette force, le général italien Angelo Michele Ristuccia. Il a assuré que la KFOR disposait «de toutes les capacités, y compris en termes de personnel, pour assurer un environnement sûr et sécurisé et la liberté de mouvement de toutes les communautés, partout au Kosovo».