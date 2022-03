«Le Kosovo est libre et souverain»

Les Albanais du Kosovo ont réalisé dimanche le rêve de plusieurs générations avec la proclamation de leur indépendance, porteuse pour eux d'immenses espoirs.

Cette indépendance, qui sera sous supervision internationale, devrait être reconnue rapidement par les États-Unis et plusieurs grands pays de l'Union européenne, mais elle a été rejetée d'avance par la Russie et la Serbie. La nouvelle a été accueillie par des hourras dans les rues. La fièvre s'est emparée de Pristina, qui vibre aux cris de "Indépendance", dans des concerts de klaxons et de pétards. Des dizaines de milliers de Kosovars, habitants de la capitale ou venus de province, arborant le drapeau albanais - aigle noir bicéphale sur fond rouge - mêlé à celui des Etats-Unis, ont envahi les rues. "C'est dingue, c'est arrivé ! On l'a fait !", s'est écriée abasourdie de joie Rina Meta, journaliste de 22 ans.