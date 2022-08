Balkans : Le Kosovo reporte l’entrée en vigueur de nouvelles règles à la frontière serbe

Les points de passage entre le Kosovo et la Serbie au niveau de Jarinje et Brnjak étaient bloqués, dimanche soir, par de nombreux véhicules en protestation aux nouvelles règles de circulation entre les deux pays.

Le gouvernement du Kosovo a décidé de reporter d’un mois l’entrée en vigueur de nouvelles règles à la frontière avec la Serbie qui avaient provoqué des tensions dimanche dans le nord du pays, où des barricades ont été érigées et des coups de feu tirés sur la police.

Vives tensions

Ces mesures avaient suscité de vives tensions dimanche dans le nord du Kosovo où vit une minorité serbe. La police kosovare a déclaré avoir été la cible de coups de feu, sans faire de blessé, et des barricades avaient été érigées sur des routes menant en Serbie. Les deux points de passages ont été fermés à la circulation. Dans son communiqué, le gouvernement kosovar a exigé que «toutes les barricades soient levées et la liberté complète de mouvement rétablie» lundi.

Des camions ont bloqué la frontière

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a salué dimanche soir dans un tweet la décision de Pristina, appelant la «levée immédiate de tous les barrages routiers». Dimanche soir, des centaines de Serbes du Kosovo avaient massé camions, camions-citernes et autres véhicules lourds sur les routes menant aux points de passage de Jarinje et Brnjak, a constaté un journaliste de l’AFP.

Les Serbes du Kosovo ne reconnaissent pas l’autorité de Pristina, ni l’indépendance du Kosovo, et restent loyaux à Belgrade dont ils dépendent financièrement. Dans un discours à la nation dimanche, le président serbe, Aleksandar Vucic, a déclaré que la situation au Kosovo n’avait «jamais été aussi complexe» pour la Serbie et les Serbes qui y vivent. «L’atmosphère a été portée à ébullition», a déclaré Aleksandar Vucic, ajoutant que «la Serbie gagnera» si les Serbes sont attaqués.

De son côté, Albin Kurti a accusé Aleksandar Vucic de déclencher des «troubles». «Les prochaines heures, jours et semaines peuvent être difficiles et problématiques», a écrit le Premier ministre kosovar sur Facebook. En septembre dernier, le nord de Kosovo a été le théâtre de vives tensions, après la décision de Pristina d’interdire les plaques d’immatriculation serbes sur son territoire, émaillées de manifestations quotidiennes et blocage de la circulation aux deux postes-frontières.