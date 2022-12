Guerre en Ukraine : Le Kremlin fait un cadeau fiscal aux troupes déployées en Ukraine

Les soldats et les fonctionnaires russes engagés sur le front n’auront plus l’obligation de déclarer leurs revenus.

Sur cette photo prise le 13 avril 2022, un soldat russe monte la garde à la centrale électrique de Louhansk, dans la ville de Shchastia. AFP

Les soldats et les fonctionnaires russes déployés en Ukraine n’auront plus l’obligation de déclarer leurs revenus, a annoncé vendredi le Kremlin, en vertu d’une exemption aux lois anticorruption à un moment où Moscou multiplie les incitations à partir combattre. «Cela concerne ceux qui travaillent sur les (quatre) territoires», a déclaré à la presse Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, faisant référence aux quatre régions ukrainiennes (celles de Donetsk, Louhansk, Kherson, Zaporijjia) dont Moscou revendique l’annexion - sans toutefois les contrôler entièrement - et où se déroule actuellement l’essentiel des combats.

Le gouvernement russe a publié jeudi soir un décret du président Vladimir Poutine portant sur «les spécificités» des règles de la lutte anticorruption «pour certains citoyens pendant l’opération militaire spéciale» en Ukraine. Conformément à ce texte, les militaires, policiers et membres des services de sécurité opérant en Ukraine, ainsi que les autres fonctionnaires envoyés là-bas, n’ont plus «l’obligation de fournir des informations sur leurs revenus, leurs dépenses, leurs biens».

Rétroactif et pour toute la famille

La mesure s’applique également aux «conjoints et enfants mineurs» des personnes concernées et est rétroactive à partir du 24 février 2022, date du début de l’offensive en Ukraine. Par ailleurs, les intéressés ont désormais le droit de recevoir «des récompenses et des dons» si ces derniers ont «un caractère humanitaire» et «ont été reçus en lien avec une participation à l’opération militaire» en Ukraine.

Cette nouvelle disposition fait partie des mesures incitatives du Kremlin pour pousser les Russes à partir combattre en Ukraine: promesse de primes importantes, de facilités bancaires et immobilières, d’aides financières aux familles en cas de décès ou de blessure, etc. En Russie, des militaires et des responsables proches du complexe militaro-industriel sont régulièrement condamnés dans des affaires de corruption et de détournement de fonds de grande ampleur.