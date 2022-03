Inauguration au Luxembourg : Le Laboratoire national de santé s'agrandit

DUDELANGE - Le second bâtiment du Laboratoire national de santé a été inauguré mercredi. L'établissement public bénéficie à présent d'une unité de lieux.

François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures et Lydia Mutsch, ministre de la Santé, ont inauguré mercredi le second bâtiment du Laboratoire national de santé (LNS) à Dudelange. Le laboratoire constitue désormais un îlot bien défini. «Cela va permettre de développer des synergies entre les différents organismes», se réjouit Lydia Mutsch.

Directement relié au premier bâtiment, le second bâtiment, qui a coûté 51,6 millions d'euros, se répartit sur quatre étages et offre les surfaces pour trois utilisateurs: certains services du département de médecine légale et du département administratif, le laboratoire de la médecine vétérinaire et l’Integrated Biobank of Luxembourg (IBBL). Au total, 78 personnes y travaillent.