En 2022: Le lait booste les résultats de l'agriculture luxembourgeoise

Après une année 2021, qui a vu le résultat d'exploitation des entreprises agricoles luxembourgeoises baisser de 10% par rapport à 2020 - la faute à l’envolée des prix de l’énergie, des semences, des engrais et l’alimentation du bétail - l'année 2022 a été «exceptionnelle», a indiqué mardi le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

«L'imprévisibilité persistera» en 2023

Une situation qui s'explique surtout par la hausse des prix des produits agricoles et en particulier du lait, «locomotive de l'agriculture luxembourgeoise, qui génère plus de 40% de la valeur totale de production agricole du pays», a indiqué le ministère. Un résultat aussi obtenu grâce à une bonne gestion des stocks de fourrages et d'engrais ainsi qu'à une utilisation raisonnée des intrants (ndlr: élément entrant dans un processus de production). Le ministère note toutefois que la viticulture a souffert de la sécheresse prolongée et a ainsi vu son résultat d'exploitation prévisionnel diminuer de 15%.