beauté capillaire : Le lait végane, c’est la coloration du moment

Oat Milk Blonde. Tel est le nom de la couleur de l’été, assurent les spécialistes de la beauté. Uma Thurman l’a déjà adoptée.

Les températures sont en hausse et le soleil brille. Il n'en faut pas plus pour le blond s’impose comme la coloration de l’été. Chaque année, c’est la même chanson et 2022 ne fait pas exception, à une nuance près: le nouveau ton s’appelle Oat Milk Blonde. Outre-Atlantique, cela désigne le lait d’avoine et ses différents emplois dans l’industrie agroalimentaire (chocolat blanc, caffè latte).