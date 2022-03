Le lanceur de chaussures serait mal en point

Le journaliste irakien, qui a lancé ses chaussures sur George W. Bush à Bagdad, aurait un bras et des côtes cassées et souffrirait de blessures à l'œil et à la jambe.

«Selon les informations obtenues par des agents de sécurité, Mountazer al-Zaïdi est détenu par les Irakiens dans la 'zone verte' et a été frappé par les services irakiens de sécurité», a déclaré son frère Durgham.

«Il a un bras et des côtes cassées et souffre de blessures à l'oeil et à la jambe», a-t-il ajouté, sans préciser à quel moment ses blessures avaient été infligées à son frère.

«Pas de commentaire»

«Il est détenu par les services de Mouaffak al-Roubaie», le conseiller irakien à la sécurité nationale, a précisé Durgham.

Interrogé par courrier électronique, ce dernier a opposé un: «pas de commentaire».

Traces de sang

En pleine conférence de presse dimanche soir, Mountazer al-Zaïdi, 29 ans, de la chaîne al-Bagdadia, a lancé ses chaussures sur le président Bush en visite en Irak, en l'insultant mais sans parvenir à l'atteindre.