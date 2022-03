Voyage - Le Liban dévoile de multiples facettes

À environ quatre heures d'avion, le Liban promet un dépaysement absolu, entre patrimoine religieux et naturel.

Ce petit État méditerranéen du Proche-Orient, coincé entre la Syrie au nord et Israël au sud, nous prend aux tripes. La chaleur et la résilience de son peuple si singulier ne laissent personne indifférent. Carrefour des civilisations, entre Orient et Occident, le Liban est une mosaïque culturelle qui témoigne de siècles de civilisations.

Une vingtaine de communautés religieuses cohabitent et tentent de maintenir un équilibre fragile. Chrétiens maronites, grecs orthodoxes, grecs catholiques, musulmans chiites, sunnites, druzes pour ne citer qu’eux.

Autrefois surnommé la «Suisse» du Moyen-Orient, le pays a été momentanément effacé de la carte touristique par la guerre civile de 1975 à 1990. Certains bâtiments de Beyrouth portent encore les stigmates de cette douloureuse période, mais la capitale a su renaître de ses cendres.

De la mer aux montagnes, des plaines arides de la Bekaa à la sublime vallée de la Qadisha et ses monastères perchés, des ruines romaines de Baalbek aux plages branchées du nord de Beyrouth, ce modeste territoire d’un peu plus de 10 500 km2 offre une multitude de possibilités.

Les montagnes libanaises se couvrent de neige de janvier à mars. AFP

Les locaux aiment rappeler que l’on peut skier le matin et se baigner l’après-midi. Déambuler sur la corniche et finir sa balade par une sucrerie en face de ce que les Beyrouthins appellent Raouché. Une formation rocheuse posée sur le littoral à quelques mètres de la Corniche qui constitue un monument naturel incontournable.

Et quand le soleil se couche, on se prélasse sur une terrasse, à fumer le narguilé. Débutent alors des soirées endiablées sur des rooftops ou dans les clubs les plus branchés de la capitale.

Le Liban n'est pas très grand. De courts trajets sont nécessaires pour rallier les différents points d’intérêt et les richesses naturelles et architecturales du pays se dévoilent en quelques jours seulement. Les vestiges romains de Baalbek ou Tyr, les sublimes plages du Nord et l’incroyable vallée de la Qadisha promettent à coup sûr au voyageur un séjour unique.