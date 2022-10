Méditerranée : Le Liban et Israël concluent un accord «historique»

Ces derniers jours cependant, les négociations en coulisses se sont poursuivies. Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a annoncé mardi dans un communiqué un accord «historique» sur ce dossier. Il «va renforcer la sécurité d’Israël, injecter des milliards d’euros dans l’économie israélienne et assurer la stabilité de notre frontière nord avec le Liban», a-t-il ajouté. «Toutes nos demandes ont été acceptées», avait déclaré plus tôt Eyal Hulata, conseiller à la sécurité nationale du Premier ministre.

Netanyahu opposé à l’accord

À Beyrouth, la présidence libanaise a indiqué que la version finale de la proposition était «satisfaisante» pour le Liban. «Elle répond aux demandes du Liban et préserve son droit à ses richesses naturelles», a-t-elle ajouté, espérant que l’accord serait «annoncé au plus tôt». Cette annonce survient à 20 jours de la fin du mandat du président Michel Aoun, qui expire le 31 octobre.

Livraisons de gaz en jeu

Selon des informations de presse et des responsables, le texte prévoit que le gisement offshore de Karish soit sous contrôle d’Israël et que les réserves de Cana, situées plus au nord-est, soient octroyées au Liban. Mais comme une partie de ce gisement dépasse la future ligne de démarcation, l’État hébreu toucherait une part des futurs revenus de l’exploitation gazière de Cana, d’après ces sources.