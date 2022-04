Saga en Suisse – Le «lion» en fuite qui agite la Suisse n'est pas un lion

Ce qui était déjà supputé depuis vendredi après-midi est désormais officiel. La commune d’Épalinges, en Suisse, n’abrite pas un lion! Dans cette affaire rocambolesque qui ajoute le pays depuis plusieurs jours, les traces analysées ont finalement permis de lever le doute. Il faut donc désormais parler d’un grand chien et non d’un lion pour cet animal.

Fridolin Zimmermann, un biologiste de la fondation KORA, a vu les photos des empreintes relevées par les gardes-faune et la police. «La trace d’un canidé est plus ovale, celle d’un lion plus ronde.» Autre preuve, les griffes. Visibles sur une trace de chien, elles sont absentes chez un félin. Enfin, il y a la taille de l’empreinte. «Celles-ci sont clairement trop petites pour être celles d’une lionne», explique ainsi Fridolin Zimmermann dans Le Matin Dimanche, confirmant l’enquête de 20 Minutes, de vendredi.