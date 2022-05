Damien Lenoble : «Le LIST, c'est plus de 640 collaborateurs»

LUXEMBOURG – Damien Lenoble, directeur du département Materials Research and Technology au LIST, est l'invité de la «Story» de L'essentiel Radio toute la semaine.

La séquence du 30 mai

Né le 1er janvier 2015 de la fusion entre le centre de recherche public Henri Tudor et le Centre de recherche public Gabriel Lippmann, le Luxembourg Institute of Science and Technology compte aujourd’hui plus de 640 collaborateurs de 54 nationalités dans 4 départements de recherche.