Cyclisme : Le litige autour de Chris Froome continue

Malgré sa victoire dans le Giro, dimanche, le coureur cycliste est toujours sous la menace d'une sanction dans l'affaire de son contrôle «anormal» sur la Vuelta 2017.

Sa victoire dans le Giro devrait le placer au panthéon du cyclisme mais les résultats de Chris Froome sont appelés à rester litigieux pendant longtemps. AFP/luk Benies

Sa victoire dans le Giro devrait le placer au panthéon du cyclisme mais les résultats de Chris Froome sont appelés à rester litigieux pendant longtemps, peut-être au-delà du Tour de France que le Britannique entend bien disputer. Par une étrange ironie, Chris Froome a reçu dimanche les félicitations de son ancien rival, Alberto Contador, sur le podium final du Giro installé dans le vacarme des Forums impériaux sur la Rome antique. Sept ans après, l'histoire recommence. Le parallèle s'impose: le Britannique risque de connaître la même mésaventure que l'Espagnol, qui a perdu sa victoire du Giro 2011 a posteriori pour un contrôle antidopage positif datant de l'année précédente.

Le quotidien L'Équipe le rappelle dans son édition de lundi, Froome a remporté une «victoire en sursis» dès lors qu'une sanction dans l'affaire de son contrôle «anormal» - en d'autres termes «positif» sauf si le Britannique parvenait à convaincre de son innocence - entraînerait la perte de la Vuelta. Et aussi de ses résultats acquis en 2018 si le règlement est appliqué rigoureusement. Mais, au grand dam des organisateurs du Giro qui ont clamé avant le départ de leur course que le résultat final était acquis quelle que soit l'issue de l'affaire Froome, il faudra attendre. Et, selon le quotidien sportif, le délai sera long.

Froome vise désormais le doublé

«La défense a voulu explorer toutes les possibilités en utilisant de gros moyens financiers», explique le journal, qui donne pour date vraisemblable du dénouement... la fin de l'année. Le terme d'un feuilleton interminable qui passe par la décision du LADS, l'unité antidopage de l'Union cycliste internationale (UCI), le jugement du Tribunal antidopage de l'UCI après l'inévitable appel, et la sentence finale du Tribunal arbitral du sport (TAS). Froome, dont les avocats ont eu recours à toutes sortes d'experts pour trouver des failles dans le test antidopage (plus du double du taux de salbutamol autorisé), a soutenu sans ciller pendant le Giro: «J'espère la décision la plus rapide possible».

En attendant, le Britannique, qui se dit «propre», se prépare au Tour de France... et à une éventuelle cinquième victoire qui le placerait au palmarès au niveau des détenteurs du record (Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain). Interrogé dimanche soir sur son prochain objectif, Froome a répondu comme une évidence: «Le Tour de France». Comme si sa participation allait de soi malgré le point d'interrogation posé par son affaire et une éventuelle récusation au vu du trouble que sa présence serait susceptible de causer. Le Britannique a enchaîné en expliquant les raisons de son optimisme pour un doublé qui n'a plus été réalisé depuis vingt ans: «Je pense que c'est possible. Il y a une semaine supplémentaire entre la fin du Giro et le début du Tour (7 juillet en Vendée) par rapport aux années précédentes, c'est une donnée importante».