LUXEMBOURG/PARIS – L'influenceur luxembourgeois et le chroniqueur de «TPMP» avaient travaillé ensemble sur un ouvrage dédié au sport. La maison d'édition l'a annulé deux semaines avant sa sortie.

Influenceur luxembourgeois : Le livre de Dylan Thiry et Gilles Verdez ne sortira pas

dr

Non, vous n'allez pas trouver Dylan Thiry dans une librairie prochainement. L'influenceur luxembourgeois et Gilles Verdez, chroniqueur chez Hanouna, avaient travaillé ensemble à la réalisation d'un ouvrage qui devait sortir dans les prochains jours. Mais la maison d'édition a fini par en décider autrement et a annulé la publication à deux semaines de son arrivée dans les rayons, rapporte Pure médias.

C'est Constance Vilanova, journaliste pour, entre autres, France Inter, qui a levé le lièvre. «On m'a glissé à l'oreillette que Dylan Thiry devait sortir un livre avec Gilles Verdez mais que la maison d'édition a annulé ce matin (mardi matin, ndlr) le projet», a-t-elle écrit sur Twitter. La maison d'édition Solar, qui appartient à Editis, elle-même propriété du groupe Vivendi, a confirmé l'annulation. Mais sans donner d'explication, ni préciser le thème de l'ouvrage.

Une enquête du «Monde»

On sait simplement qu'il s'agit d'un livre sur le sport. Et on connait la passion de Dylan Thiry pour la boxe. L'influenceur, qui avait d'ailleurs largement perdu un combat sur le ring contre un autre influenceur, avait débattu de l'art pugilistique sur le plateau de «TPMP» avec Gilles Verdez.

Quant aux raisons de la non-publication du livre, elles sont peut-être à chercher dans l'enquête publiée par Le Monde lundi soir. L'article prenait le Luxembourgeois en exemple pour présenter les dérives de l'univers de l'influence, alors que le Parlement français examine une proposition de loi pour encadrer le phénomène. Dylan Thiry fait l'objet de cinq plaintes pour «escroquerie en bande organisée» et «abus de confiance». En cause, des cagnottes présentées comme humanitaires et dont la destination finale pose question. L'influenceur luxembourgeois avait encore créé la polémique peu après le séisme meurtrier en Turquie, en se filmant au milieu des décombres.

