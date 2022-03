«Qui a trahi Anne Frank?» – Le livre sur Anne Frank au coeur d'une controverse

«Qui a trahi Anne Frank?» : Le livre sur Anne Frank au cœur d'une controverse

Depuis sa sortie mi-janvier, le nouveau livre sur la célèbre jeune écrivaine juive Anne Frank, «Qui a trahi Anne Frank?», s'est rapidement retrouvé au cœur d'une polémique.

L'ouvrage, qui affirme que l'adolescente allemande a très probablement été trahie par un notaire juif pour sauver sa propre famille, a suscité une tempête médiatique internationale depuis sa parution le 18 janvier. Le livre «Qui a trahi Anne Frank?» de l'auteure canadienne Rosemary Sullivan, explique comment le notaire, Arnold van den Bergh, aurait révélé la cachette d'Anne Frank en 1944 à Amsterdam. Il est vivement critiqué par des historiens et organisations juives aux Pays-Bas.

Le directeur du conseil central juif des Pays-Bas (CJO) a jugé les résultats de l'enquête «extrêmement spéculatifs et sensationnalistes». L'ex-agent du FBI Vincent Pankoke, qui a mené l'enquête durant six ans, a fustigé des «attaques virulentes», probablement motivées selon lui par la conclusion controversée du livre: un Juif responsable de la trahison.

Anne Frank est connue pour son journal intime rédigé entre 1942 et 1944 alors qu'elle et sa famille se cachaient dans un appartement clandestin à Amsterdam. Arrêtée en 1944, elle est morte l'année suivante, à l'âge de 15 ans, dans le camp de concentration de Bergen-Belsen. Les preuves contre M. Van den Bergh ont, selon les enquêteurs, été étayées par des techniques modernes ainsi qu'une lettre anonyme envoyée au père d'Anne Frank après la Seconde Guerre mondiale, identifiant le notaire comme le traître. Le livre a fait l'effet d'une bombe aux Pays-Bas, toujours hantés par la culpabilité de la déportation de plus de 100 000 Juifs.