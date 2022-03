Le livret A ramené à 1,25%

La formule d'ajustement automatique du taux du Livret A, instaurée en 2003 pour dépolitiser ce sujet très sensible, résulte d'une moyenne entre l'inflation et les taux d'intérêt interbancaires (Eonia et Euribor, taux auxquels les banques se prêtent de l'argent). Or, ces deux indicateurs sont fortement orientés à la baisse.