Le LOA a fait danser la foule deux soirs de suite au Kirchberg

«J'ai décidé de ne plus faire que les grands festivals ces dernières années», nous confiait Coone il y a quelques jours. C'est le DJ belge, pilier de la scène hardstyle, qui le dit, le LOA joue dans la cour des grands. Pour son édition LOA by POST, le festival luxembourgeois a élargi l'espace d'accueil, pour accueillir plus de 15 000 fans d'électro en deux soirées et sur trois scènes, place de l'Europe.