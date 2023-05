Événement au Luxembourg: Le LOA a fait danser les fourneaux de Belval

«Je viens de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, et le côté industriel du site m'est familier» nous confiait Topic, une des têtes d'affiches, vendredi soir. De retour de son premier périple en Asie, qui l'a vu mixer à l'Ultra Taipei, Tobias Topic de son vrai nom prenait les commandes sur la Main Stage. Et le jeune DJ allemand nous montrait l'étendue de son savoir-faire. Il prenait patiemment le public par la main, et offrait un set énergique.

Bassjackers faisait ensuite clairement grimper la température sous les fourneaux de Belval. Représenté par le seul Marlon Flohr aux platines, son acolyte Ralph van Hilst préférant rester dans l'ombre, le Néerlandais délivrait un set ultra-efficace et sans temps morts, accélérant les BPM et remixant des classiques. Les lasers fendaient le ciel noir de Belval, les jets de flammes réchauffaient l'atmosphère, les bras se levaient en l'air, au rythme insufflé par le guide néerlandais.

En début de soirée, RetroVision avait accompagné la tombée de la nuit en mitraillant hits et remixes à tout va, du remix de «We Will Rock You» au classique «What is Love», présent dans la setlist de la plupart des DJ, en passant par Darude. Le DJ français n'hésitait pas à accélérer le rythme et à aller chercher un public. Un public qui ne cachait pas son plaisir de pouvoir danser sous les étoiles, et qui aurait volontiers prolongé la fête après minuit.