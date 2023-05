Le LOA by POST dévoile sa programmation de septembre

Dix jours seulement après la clôture du LOA Esch, qui a accueilli plus de 12 000 personnes sous les fourneaux de Belval lors du premier grand festival open air de l'année, les organisateurs ont mis le cap sur l'édition estivale. Prévue les vendredi 8 et samedi 9 septembre 2023, place de l'Europe, au Kirchberg, elle s'intitule désormais LOA by POST.

«Pour cette édition de septembre, nous intégrerons pour la première fois le hardstyle avec Coone et la techno avec Danny Avila sur la Mainstage. Nous voulons ainsi être à la hauteur de notre rôle de défricheur au Luxembourg et franchir une nouvelle étape innovante dans la programmation du line-up» ont expliqué les organisateurs du jeune festival en pleine expansion.

Les festivaliers vont se régaler

Le vendredi, les festivaliers se régaleront avec les sons trance et EDM du duo néerlandais W&W - qui s'est classé 18e du prestigieux Top 100 de DJ ou le hardstyle du Belge Coone. Les Allemands Glockenbach et Pajane, ainsi que l'Espagnol Castion seront aussi de la partie.

Le samedi, le duo EDM et électro-house australien Nervo (40e du dernier Top 100 DJ Mag), composé des sœurs jumelles Olivia et Miriam Nervo et le DJ techno madrilène Dany Avila (36e du Top 100 DJ Mag) seront en vedette. Le Néerlandais Sam Feldt, le Milanais SLVR et l'Allemand JVRDY seront également à l'honneur.