Festival au Luxembourg: Le LOA célèbre au Kirchberg la fin de l'été

Malgré les averses et le ciel peu clément, les abords de la Philharmonie se remplissaient au fil de la soirée.

À chaque nouvelle édition, une nouvelle étape. En septembre dernier, le Luxembourg Open Air parvenait à réunir 4000 personnes, le temps d'un week-end, pour danser et fêter le retour à la vie normale. Début mai, le festival prenait ses quartiers sous les anciens hauts-fourneaux de Belval, dans le cadre de Esch 2022, avec plus de 9000 personnes célébrant les sons techno et house. Ce vendredi, le LOA retrouvait la place de l'Europe, pour la dernière grande soirée open air de la saison.