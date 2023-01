Festival au Luxembourg: Le LOA dévoile les DJ qui enflammeront Belval en mai prochain

Les organisateurs nous l’avaient confirmé, ce n’était pas un one shot. L’édition printanière, dont la version 2022 sous les hauts fourneaux d’Esch- Belval fut une réussite, était amenée à durer. Avec, qui plus est, un site agrandi et une jauge de 10 000 personnes par jour. Jeudi soir, l’équipe du Luxembourg Open Air a dévoilé la programmation du Season Opening Festival.