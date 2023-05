Festival au Luxembourg: Le LOA voit toujours plus grand

Les nouveautés

Après le succès de la première du LOA Esch l’an passé, sous les fourneaux de Belval, les organisateurs ont vu les choses en grand. Le festival électro luxembourgeois pourra en effet accueillir jusqu’à 10 000 personnes par soirée, vendredi et samedi. Cette année, grâce à une nouvelle configuration du site, trois scènes accueilleront les DJ: la Mainstage, la Inferno Stage (ambiance techno) et la Rave Cave, installée dans un conteneur maritime. Cette dernière remplacera la Hidden Stage, du LOA Luxembourg 2022.

La programmation

Pas moins de dix DJ internationaux seront à l’honneur ce week-end. Duo néerlandais 27e du top 100 de «DJ Mag», les têtes d’affiche de vendredi Bassjackers sont composées de Ralph van Hilst et Marlon Flohr, qui apparaît seul aux platines. Révélé en 2019 avec son hit «Breaking Me», l’Allemand Topic sera l’autre sensation de la soirée. À leurs côtés, on retrouvera le Français RetroVision (Future house), les Allemands Tarik Asadi (EDM/house) et Empra (EDM).