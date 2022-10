En Espagne : Le long combat des «bébés volés» du franquisme

L’exhumation de celle qui devait être sa jumelle a levé ses derniers doutes. Les ADN ne correspondaient pas et Maria José Picó Robles devient alors certaine que cette sœur, qu’elle cherche toujours, est l’un des nombreux «bébés volés» sous le régime franquiste en Espagne. «C’était là», dit cette salariée dans le paramédical de 60 ans, les yeux larmoyants et la gorge nouée, en montrant la fosse commune du cimetière d’Alicante (sud-est) où sa sœur était censée avoir été officiellement enterrée.

«On a dit à ma mère que ma sœur était morte deux jours après la naissance (en 1962). Elle n’a pas eu le droit de voir le corps et on ne l’a pas laissé assister à l’enterrement», raconte Maria José à l’ AFP. Il y a une dizaine d’années, lorsque les première affaires de «bébés volés» éclatent dans le pays, Maria José et ses parents, saisis par le «doute» et «l’angoisse», se demandent s’ils ne sont pas aussi victimes de ce scandale. Ils commencent alors à rassembler des documents, entachés d’irrégularités, avant de saisir la justice qui ordonnera l’exhumation des ossements en 2013.