«Balletcore»: Le look de ballerine gagne la rue

Avec le balletcore, la génération Z célèbre le look de ballerine. Les internautes sont actuellement férus de jupes en tulle et de ballerines.

Avec ses ballerines et ses jupes, la créatrice de contenu, Moe Black, affiche le parfait look balletcore. Instagram/MoeBlack

Volants, jupes, de préférence de couleur blanche, crème ou rose: celles qui, enfant, rêvaient déjà de passer leurs journées à tournoyer en tenue de danseuse classique, avec tulle et tutu, vont adorer le balletcore, une mode qui ne cesse de gagner en popularité et sur laquelle il est grand temps de se pencher.

Le balletcore, c’est quoi?

Comme son nom l’indique, le balletcore est une tendance qui met en avant des vêtements typiques portés par les danseuses classiques. À l’instar des tendances cottagecore et warcore, TikTok est considéré comme le berceau du style balletcore. Sur la plateforme, le hashtag #balletcore récolte plus de 121 millions de vues.

L'une des vidéos les plus populaires est celle de la danseuse natv1c, dans laquelle elle montre comment elle se prépare pour son cours de danse. «Les tenues d’entraînement pour la danse classique restent à jamais les meilleures», commente une utilisatrice.

C’est précisément le style des danseuses classiques que des passionnées de mode tentent de recréer - même si la danse ne figure pas au programme de leur agenda. La tiktokeuse morgtoks10 opte pour une paire de collants et une petite robe par-dessus laquelle elle superpose deux pulls. Elle accessoirise le look avec une paire de créoles et des chaussettes qu’elle rabat par-dessus des bottines.

Le balletcore, également présent chez les créateurs de mode

Les pièces au look de ballerine ne se trouvent pas que sur TikTok, mais aussi sur les podiums des défilés. Ces créations ne sont guère adaptées à une véritable leçon de danse classique. Elles montrent plutôt la variante hyperféminine et mode du balletcore avec des coupes et des textiles faisant référence à ce style. La marque londonienne Molly Goddard mise sur les jupes en tulle pour sa collection automne-hiver 2022/2023.

La créatrice de mode irlandaise, Simone Rocha, reste fidèle à son style ludique. Sa collection automne-hiver 2022-2023 comporte de nombreuses pièces à froufrous et volants.

La marque de luxe italienne Miumiu s’était déjà inspirée du look de ballerine, il y a cinq ans. Pour sa collection automne-hiver 2022, la marque a revisité la chaussure en satin à lanière élastique au-dessus du coup de pied.

La ballerine de Miumiu a également conquis le cœur de stars comme Bella Hadid et d’influenceuses comme Camille Charrière et Emili Sindlev. Selon l’agrégateur de contenus Lyst, spécialisé dans la mode, les chaussures font également partie des pièces les plus populaires de cette année.

Comment expliquer le phénomène de look de ballerine?

Du bandana au string apparent en passant par les jeans baggy et les pantalons taille basse: depuis un certain temps, tout tourne autour des années 1990 et 2000 dans la mode. Le look balletcore rappelle, lui aussi, cette époque.

On a tous en mémoire le générique de «Sex and the City», à la fin des années 1990, et de Sarah Jessica Parker, alias Carrie Bradshaw, déambulant dans les rues de New York en body rose et tutu blanc.

Les jambières en laine réchauffaient déjà les mollets dans les années 1990. En 2022, elles font leur grand retour en version denim, pour compléter le look balletcore.



Comment adopter le look balletcore au quotidien?

Pour embrasser pleinement le look de ballerine, il faut faire comme Barbie Ferreira pour le shooting photo de la couverture du magazine «Evening Standard». Pour pouvoir être porté au quotidien, il suffit de prendre une pièce (jambières, ballerines, robe en mousseline ou rubans dans les cheveux) autour de laquelle on va venir créer ce style.

La styliste Emili Sindlev utilise, elle aussi, des éléments de balletcore pour sa tenue.

Bella Hadid porte régulièrement des jambières et prouve que cet accessoire de balletcore peut transformer un look en un clin d’oeil. Les jambières sont un accessoire particulièrement pratique en automne et en hiver.