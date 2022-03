A la mode – Le look prison décliné par les stylistes

À la mode : Le look prison décliné par les stylistes

Les magazines et stylistes proposent de reproduire l’uniforme de taularde. Zoom sur une nouvelle mode qui suscite le malaise.

Les défenseurs des droits des détenus sont en colère. La semaine passée, ils s’en sont pris à l’édition britannique de Vogue. Dans ses pages, le magazine avait proposé de reproduire l’uniforme de taularde porté par l’héroïne de la série à succès «Orange is the new black». Sauf que réunis, les trois effets proposés (un anorak, un pantalon et un sweat) coûtent l’équivalent de plus de 1 000 euros: un saladier au monde du panier à salade! Des milliers de tweets rageurs ont circulé. Dont l’un émanant de Piper Kerman, l’auteur du roman autobiographique dont la fiction télévisuelle est tirée. Au final, le mensuel a présenté ses excuses.