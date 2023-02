Au Luxembourg : Le loup s’invite à la cavalcade

«Rotkäppchen und der böse Wolf» («Le Petit Chaperon rouge et le méchant loup») sera le thème du char des Landjugend Cliärref qui défilera dans le cortège de la cavalcade de Diekirch. Organisée par D’Eselen aus der Sauerstad Dikrich, elle ouvre le bal des cavalcades dimanche.

25 000 visiteurs sont attendus. Cinq tonnes de bonbons seront distribuées. Sur la cinquantaine de chars et groupes à pied qui formeront les 2,2 km de cortège, certains traiteront de politique ou d’actualité. «On a choisi notre thème car pour de jeunes agriculteurs comme nous, le retour du loup aux abords du Luxembourg est un peu angoissant, explique ainsi Bob Glod, 28 ans, des Landjugend Cliärref. On est inquiets pour nos bêtes».

«Les enfants heureux quand on leur lance des bonbons»

Les jeunes agriculteurs de la section du canton de Clervaux travaillent depuis janvier sur leur char. «Le tracteur nous est prêté et on recycle la même structure en bois chaque année. Mais la déco prend du temps. On a notamment construit un personnage en papier mâché de 2 m de haut activé avec un moteur», détaille Bob.